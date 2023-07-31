የዩክሬይንን ሩስያ ግዛት ውስጥ ጥቃት መፈፀም ዩናይትድ ስቴትስ እንደማትደግፍ አስታወቀች

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Credit: SBS Amharic

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በተከሰከሰችው የአውስትራሊያ መከላከያ ኃይል ሂሊኮፕተር ላይ የነበሩ የአውስትራሊያ ወታደሮችን በሕይወት ፈልጎ የማግኘት ተስፋ እንደሌለ ተነገረ

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"በማኅበረሰቡ ዘንድ ያለውን የአገልግሎት ቅሬታ ለመፍታት፣ የሚነሱ ችግሮችን ለማድመጥና ምክሮችን ለመስማት ነው ተዘጋጅተን ያለነው" አምባሳደር ሃደራ አበራ