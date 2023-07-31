የዩክሬይንን ሩስያ ግዛት ውስጥ ጥቃት መፈፀም ዩናይትድ ስቴትስ እንደማትደግፍ አስታወቀች

የዩክሬይንን ሩስያ ግዛት ውስጥ ጥቃት መፈፀም ዩናይትድ ስቴትስ እንደማትደግፍ አስታወቀችPlay08:19 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.06MB) በተከሰከሰችው የአውስትራሊያ መከላከያ ኃይል ሂሊኮፕተር ላይ የነበሩ የአውስትራሊያ ወታደሮችን በሕይወት ፈልጎ የማግኘት ተስፋ እንደሌለ ተነገረShareLatest podcast episodesበትግራይ የተከሰተው ረሃብ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይወጣ ፌዴራል መንግሥትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በቅንጅት እንዲሠሩ ኢሰመጉ ጠየቀዩናይትድ ስቴትስ የዊኪሊክስ መሥራቹ ጁሊያን አሳንጅ ከእሥር ነፃ እንዲወጣ ፈቃደኛ አለመሆኗን ገለጠች#11 How to answer common interview questions | Preparing for a job interview"በማኅበረሰቡ ዘንድ ያለውን የአገልግሎት ቅሬታ ለመፍታት፣ የሚነሱ ችግሮችን ለማድመጥና ምክሮችን ለመስማት ነው ተዘጋጅተን ያለነው" አምባሳደር ሃደራ አበራ