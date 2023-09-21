ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች የሰሜንና ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች አሳስቦናል እያሉ ነው

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Credit: SBS Amharic

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አውስትራሊያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል ሂደት አፈፃፀምን የሚመረምር ልዩ ኮሚሽን ሰየመች

ታካይ ዜናዎች
  • የአውስትራሊያ ልዑካን ቡድን የዊኪሊክስ መሥራቹን ጁሊያን አሳንጅ ክስ ለማስነሳት አሜሪካ ገባ
  • በሩስያ ሸምጋይነት የአርሜንያ ታጣቂዎች የጦር መሣሪያዎቻቸውን ለአዘርባጃን ለማስረከብ ተስማሙ
  • በሕንድና ካናዳ መካከል ልዩነቶች እየሰፉ ነው
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ኢትዮጵያ የጌዴኦ ባሕላዊ መልክአ ምድርን በ10ኛ ለዓለም የሚዳሰስ ቅርስነት በተመድ የትምህርት ሳይንስና ባሕል ድርጅት ዘንድ አስመዘገበች

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#18 Cheering for a footy team | Australian Rules Football

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"የኢትዮጵያና አውስትራሊያ የማዕድን ዘርፍ ግንኙነት በንግድና በሌሎች የሙዋዕለ ንዋይ ፍሰቶችም የሚስፋፋበት ዕድል አለ ብዬ አስባለሁ" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ

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"ኢትዮጵያ ጌጣጌጥና ወርቅን ጨምሮ የ21ኛው ክፍለ ዘመን በጣም ተፈላጊ ማዕድናትና ጂኦተርማል ኢነርጂ ከፍተኛ ሃብት አላት" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ