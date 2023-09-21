ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች የሰሜንና ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች አሳስቦናል እያሉ ነው

ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶች የሰሜንና ምዕራብ ኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች አሳስቦናል እያሉ ነውPlay04:44 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.08MB) አውስትራሊያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል ሂደት አፈፃፀምን የሚመረምር ልዩ ኮሚሽን ሰየመችታካይ ዜናዎችየአውስትራሊያ ልዑካን ቡድን የዊኪሊክስ መሥራቹን ጁሊያን አሳንጅ ክስ ለማስነሳት አሜሪካ ገባበሩስያ ሸምጋይነት የአርሜንያ ታጣቂዎች የጦር መሣሪያዎቻቸውን ለአዘርባጃን ለማስረከብ ተስማሙበሕንድና ካናዳ መካከል ልዩነቶች እየሰፉ ነውShareLatest podcast episodesኢትዮጵያ የጌዴኦ ባሕላዊ መልክአ ምድርን በ10ኛ ለዓለም የሚዳሰስ ቅርስነት በተመድ የትምህርት ሳይንስና ባሕል ድርጅት ዘንድ አስመዘገበች#18 Cheering for a footy team | Australian Rules Football"የኢትዮጵያና አውስትራሊያ የማዕድን ዘርፍ ግንኙነት በንግድና በሌሎች የሙዋዕለ ንዋይ ፍሰቶችም የሚስፋፋበት ዕድል አለ ብዬ አስባለሁ" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ"ኢትዮጵያ ጌጣጌጥና ወርቅን ጨምሮ የ21ኛው ክፍለ ዘመን በጣም ተፈላጊ ማዕድናትና ጂኦተርማል ኢነርጂ ከፍተኛ ሃብት አላት" ሚኒስትር ደኤታ ሚሊዮን ማቴዎስ