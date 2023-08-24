ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት - የኢትዮጵያ መንግሥት በአማራ ክልል እያካሔደ ያለውን ወታደራዊ ጥቃት በአስቸኳይ እንዲገታ ጠየቀ

SBS ON AIR

Credit: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

የሩሲያዊው የዋግነር ቅጥረኛ ወታደሮች መሪ የቪግኒ ፕሪጎዢን የሞት ዜና ጥርጣሬን አሳድሯል።

Share

Latest podcast episodes

SBS Amharic News Podcast Radio Telescopes.jfif

የአማራ ክልል ዋነኛ ችግሮች ፍትሐዊ ተጠያቂነትና የእኩልነት ጥያቄ፣የወሰንና የማንነት ጉዳዮች፣የፖለቲካ ዓላማን ማራመድ አለመቻል መሆኑን አንድ የመንግሥት ባለስልጣን ገለጡ

G Mekonnen.JPG

"የኢትዮጵያ ብስክሌት ስፖርት ከመዳከም አልፎ የለም የሚያሰኝ ደረጃ ላይ ነው ያለው" አቶ ግዛቸው መኮንን

Australia Explained - Inheritance Laws

የአውስትራሊያን የውርስ ሕጎች መፍታት፤ የእርስዎ መብቶችና ግዴታዎች ሲብራሩ

Mahlet.jpg

"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ