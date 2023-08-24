ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት - የኢትዮጵያ መንግሥት በአማራ ክልል እያካሔደ ያለውን ወታደራዊ ጥቃት በአስቸኳይ እንዲገታ ጠየቀ

ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያ መብት - የኢትዮጵያ መንግሥት በአማራ ክልል እያካሔደ ያለውን ወታደራዊ ጥቃት በአስቸኳይ እንዲገታ ጠየቀPlay04:33 Credit: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.03MB) የሩሲያዊው የዋግነር ቅጥረኛ ወታደሮች መሪ የቪግኒ ፕሪጎዢን የሞት ዜና ጥርጣሬን አሳድሯል።ShareLatest podcast episodesየአማራ ክልል ዋነኛ ችግሮች ፍትሐዊ ተጠያቂነትና የእኩልነት ጥያቄ፣የወሰንና የማንነት ጉዳዮች፣የፖለቲካ ዓላማን ማራመድ አለመቻል መሆኑን አንድ የመንግሥት ባለስልጣን ገለጡ"የኢትዮጵያ ብስክሌት ስፖርት ከመዳከም አልፎ የለም የሚያሰኝ ደረጃ ላይ ነው ያለው" አቶ ግዛቸው መኮንንየአውስትራሊያን የውርስ ሕጎች መፍታት፤ የእርስዎ መብቶችና ግዴታዎች ሲብራሩ"በአሸንዳ በዓል ሴት ልጅ የት ገባች የት ወጣች አይባልም፤ ቀናችን ስለሆነ ደስተኞች ነን" ድምፃዊት ማኅሌት ገብረጊዮርጊስ