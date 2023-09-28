የደመራ በዓል በመላ ኢትዮጵያ ተከበረ

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Credit: SBS Amharic

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የአውስትራሊያ ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ሉላዊ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ምደባ እርከን ደረጃ አሽቆለቆለ

ታካይ ዜናዎች
  • የአውስትራሊያ ምድር ጦር ሠራዊት መዋቅር ማሻሻያ
  • የቪክቶሪያ ምክትል ፕሪሚየር ን ካሮል
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ለአውስትራሊያ ድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ ድምፅዎ የድጋፍ ነው የተቃውሞ?

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የአማራ ክልል የፀጥታ ሁኔታ ስጋት እንደተላበሰ ነው

Haileluel

“በጉዟችን አስቸጋሪ ፈተናዎች ቢገጥሙንም በምዕመናኑ ብርታት ሁሉን ተጋፍጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሕንፃውን ለማጠናቀቅ ችለናል ” - በኩረ ትጉሃን ኃይለ ልዑል ገብረ ሥላሴ

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በዓለ መስቀል በአገረ አውስትራሊያ