የደመራ በዓል በመላ ኢትዮጵያ ተከበረ

የደመራ በዓል በመላ ኢትዮጵያ ተከበረPlay04:14 Credit: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.75MB) የአውስትራሊያ ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ሉላዊ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ምደባ እርከን ደረጃ አሽቆለቆለታካይ ዜናዎችየአውስትራሊያ ምድር ጦር ሠራዊት መዋቅር ማሻሻያየቪክቶሪያ ምክትል ፕሪሚየር ን ካሮልShareLatest podcast episodesለአውስትራሊያ ድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ ድምፅዎ የድጋፍ ነው የተቃውሞ?የአማራ ክልል የፀጥታ ሁኔታ ስጋት እንደተላበሰ ነው“በጉዟችን አስቸጋሪ ፈተናዎች ቢገጥሙንም በምዕመናኑ ብርታት ሁሉን ተጋፍጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሕንፃውን ለማጠናቀቅ ችለናል ” - በኩረ ትጉሃን ኃይለ ልዑል ገብረ ሥላሴበዓለ መስቀል በአገረ አውስትራሊያ