ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

የኢትዮጵያን የጤና ሥርዓትና የጤና ባለሙያተኞችን ደኅንነት እንደምን ከፍ ማድረግ ይቻላል?

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Australian Based Ethiopian Researchers Network – ABREN

Dr Fisha Tesfay (T-L), Dr Gizachew Tessema (C) and Azeb Gebreselassie (L) Source: Supplied

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Published 29 June 2020 at 2:48pm, updated 29 June 2020 at 3:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ - በዲኪን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፣ ዶ/ር ግዛቸው ተሰማ - በከርተን ዩኒቨርሲቲ የእናቶችና ሕጻናት ጤና ተመራማሪና አዜብ ገብረሥላሴ - በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ኢንስቲትዩት የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተባባሪ ተመራማሪ፤ በቅርቡ የኮቪድ - 19 ወረርሽኝን አስመልክተው በኢትዮጵያና አፍሪካ አገራት ላይ ስላካሄዱት ምርምሮችና ግኝቶች ይናገራሉ።

Published 29 June 2020 at 2:48pm, updated 29 June 2020 at 3:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

  • የኮቪድ - 19 ወረርሽኝ ከፍተኛ ደረጃ ከደረሰ የጤና ሥርዓቱ የመሸከም አቅም   
  • የጤና ባለሙያዎች ለኮቪድ - 19 ተጋላጭነት  
  • ኮቪድ - 19ኝን ለመከላከል የአፍሪካ አገራት የጤና ሥርዓት ዝግጁነት
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