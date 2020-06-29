ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የኢትዮጵያን የጤና ሥርዓትና የጤና ባለሙያተኞችን ደኅንነት እንደምን ከፍ ማድረግ ይቻላል?Play29:02ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Fisha Tesfay (T-L), Dr Gizachew Tessema (C) and Azeb Gebreselassie (L) Source: SuppliedGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (53.18MB)Published 29 June 2020 at 2:48pm, updated 29 June 2020 at 3:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ፍሳሃ ኃይለ ተስፋይ - በዲኪን ዩኒቨርሲቲ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ተመራማሪ፣ ዶ/ር ግዛቸው ተሰማ - በከርተን ዩኒቨርሲቲ የእናቶችና ሕጻናት ጤና ተመራማሪና አዜብ ገብረሥላሴ - በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ኢንስቲትዩት የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተባባሪ ተመራማሪ፤ በቅርቡ የኮቪድ - 19 ወረርሽኝን አስመልክተው በኢትዮጵያና አፍሪካ አገራት ላይ ስላካሄዱት ምርምሮችና ግኝቶች ይናገራሉ።Published 29 June 2020 at 2:48pm, updated 29 June 2020 at 3:48pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየኮቪድ - 19 ወረርሽኝ ከፍተኛ ደረጃ ከደረሰ የጤና ሥርዓቱ የመሸከም አቅም የጤና ባለሙያዎች ለኮቪድ - 19 ተጋላጭነት ኮቪድ - 19ኝን ለመከላከል የአፍሪካ አገራት የጤና ሥርዓት ዝግጁነትShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ