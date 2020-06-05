ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“አነሳሳችን አገራችንን ከወረርሽኙ ለመከላከል በዕውቀታችን መደገፍ እንችላለን በሚል ነው” - ዶ/ር ዮሐንስ ክንፉና አዜብ ገብረሥላሴ

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ABREN

Azeb Gebreselassie (L) and Dr Yohannes Kinfu (R) Source: Supplied

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Published 6 June 2020 at 12:49am, updated 6 June 2020 at 12:53am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ዮሐንስ ክንፉ - በካንብራ ዩኒቨርሲቲ የሉላዊ ጤናና ምጣኔ ሃብት መምህርና ተመራማሪ፤ አዜብ ገብረሥላሴ - በኒው ሳውዝ ዌይልስ ዩኒቨርሲቲ የጆርጅ ኢንስትቲትዩት የጤና ሥርዓት የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተባባሪ ተመራማሪ፤ ለኮቪድ - 19 መከላከልና ቁጥጥር ለኢትዮጵያ እገዛ ለማድረግ እንደምን ተነሳስተው “Australian Based Ethiopian Researchers Network – ABREN” እንዳቋቋሙ ያስረዳሉ።

Published 6 June 2020 at 12:49am, updated 6 June 2020 at 12:53am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

  • ጁን 13 ጥናታዊ ጽሑፎች የሚቀርቡበት ሳይንሳዊ ፎረም መሰናዶ
  • ተጋባዥ እንግዶችና ተሳታፊዎች
  • በ ABREN እና የኢትዮጵያ ተቋማት ጋር ያሉ ትብብሮች
 

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