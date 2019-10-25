ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በጉዲፈቻ ዙሪያ በየጊዜው የሚሰሙ አሉታዊ ታሪኮች ቢኖሩም ሃና እና ቤተለሄም ግን አውስትራሊያዊት በሆኑት የጉዲፈቻ እናታቸው አማካኝነትም ህይወታቸው ውጤታማ መሆኑን ይናገራሉ።

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

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Source: Betty and Hanna

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Published 25 October 2019 at 6:03pm
By Martha Tsegaw
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
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ሃና ስኪል እና ቤተለሄም ስኪል ይባላሉ :- ሃና በሶስት አመቷ ከጎጃም እንዲሁም ቤተልሄም በአራት አመቷ ከደሴ ከተሞች ነበር ወደ አውስትራሊያዊት የመጡት ። አውስትራሊያዊት በሆኑት የጉዲፈቻ እናታቸው አማካኝነትም እህትማማቾች ለመሆን ችለዋል። ምንም እንኳ በጉዲፈቻ ዙሪያ በየጊዜው የሚሰሙ አሉታዊ ታሪኮች ቢኖሩም ሃና እና ቤተለሄም ግን በጉዲፈቻ እናታቸው ሳቢያ ህይወታቸው ውጤታማ መሆኑን ይናገራሉ። “ ለወላጅ እናቴ ትልቅ ከበሬታ እና ሀዘኔታ አለኝ ። በእሷ አእምሮ ልጇን አሰልፎ መስጠት ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን አውቃለሁ።እሷ አሳልፋ ስለሰጠችኝ ያገኘሁትን እድል ሳስበው እድለኛ አድርጋኛለች። ሃና ስኪል” “ የጉዲፈቻ እናታችን ፍቅሯ ሙሉ ለሙሉ ለእኔ ነበር።ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው ፍቅሯን የሰጠችኝ።በቂ የሆነ ፍቅር ለሁላችሁም አለኝ ነው የምትለን።እኔም ለእሷ ያለኝ ፍቅር እንደ እናትም አባትም ነው ። ቤተልሄም ስኪል "

Published 25 October 2019 at 6:03pm
By Martha Tsegaw
Presented by Martha Tsegaw
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