ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ሃጫሉ ሁንዴሳ፤ ፍርሃትን የሰበረ ትውልድ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

Community

Source: E.Gudisa

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 21 March 2022 at 6:12pm, updated 21 March 2022 at 7:24pm
By Elias Gudisa
Source: SBS

በኦሮምኛ ቋንቋ ሃጫሉ ሁንዴሳ "Dhaloota Sodaa Cabse" "ፍርሃትን የሰበረ ትውልድ" በሚል ርዕስ ሕይወቱ በሰው እጅ ስለተቀጠፈችው ዝነኛው ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ የሕይወት ታሪክ በደራስያን ሃምዛ ዋሪዮና ከድር አብዱለጢፍ የተፃፈው መጽሐፍ ትናንት እሑድ ማርች 20 በፉትስክሬይ ፓርክ ተመርቋል። በምረቃው ሥነ ሥርዓት ላይም "የሃጫሉ እውነት እንዲወጣ ሁላችሁም በያላችሁበት ፀልዩልኝ" ያሉት የሃቻሉ ሁንዴሳ ባለቤት ወ/ሮ ፋንቱ ደምሴ፣ የመጽሐፉ ደራሲ ሃምዛ ዋሪዮ፣ አርቲስት ታምራት ከበደና የሃጫሉ አድናቂዎች ተገኝተዋል።

Published 21 March 2022 at 6:12pm, updated 21 March 2022 at 7:24pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
አንኳሮች

 

Advertisement
  • የመጽሐፉ ይዘት
  • የተጋባዥ እንግዶች አተያይ
  • ስርጭት
Share

Latest podcast episodes

Melbourne Cup

የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

The logo of the African Union (AU) is seen at the entrance of the AU headquarters.jpg

በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

Abune Petros.jpg

"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

PIC SImET.jpg

"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ