ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ዜናPlay05:31ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ዜና Source: SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.06MB)Published 1 July 2022 at 10:21pmSource: SBS *** የኒው ሳውዝ ዌልስ ከፊል አካባቢዎች ከነገ ጀምሮ በጎርፍ ሊጥለቀለቁ ይችላሉ ተባለ*** ከኮቪድ- 19 ጋር የተያያዙ ክፍያዎች ከአዲሲ የበጀት አመት ጀምሮ ይቆማሉ *** በቪክቶሪያ በዝንጀሮ ፈንጣጣ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አምስት ደረሰPublished 1 July 2022 at 10:21pmSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ