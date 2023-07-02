የናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያ

የናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያPlay06:05For Our Elders NAIDOC week graphic. Credit: NAIDOC CommitteeGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.83MB) በእንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል NAIDOC በመባል የሚጠራው የብሔራዊ አቦርጂናልና ደሴተኞች ቀን ክብረ በዓል ኮሚቴ ሳምንት፤ በ2023 ከእሑድ ጁላይ 2 ቀን እስከ ጁላይ 9 ቀን በመላው አውስትራሊያ ተከብሮ ይውላል። የዘንድሮው ግንዛቤ ማስጨበጫ ቃል "ለአረጋውያኖቻችን" የሚል ነው።አንኳሮችየናይዶክ ሳምንትየአውስትራሊያ ነባር ዜጎችአረጋውያንShareLatest podcast episodesየነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ# 7 How to say you don't have money | Financial hardship assistance"በግብር ወቅት መንግሥት የሚጠይቀውን ሕጋዊ መንገድ አለመከተል ከቅጣት እስከ ንግድ ቤት መዘጋት ችግር ሊያጋልጥ ይችላል። ” አቶ ሙሉቀን አሰፋመልካም የኢድ አል አድሃ በአል” ሼህ አብድራህማን ሐጂ ከቢር