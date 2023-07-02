የናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያ

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For Our Elders NAIDOC week graphic. Credit: NAIDOC Committee

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በእንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል NAIDOC በመባል የሚጠራው የብሔራዊ አቦርጂናልና ደሴተኞች ቀን ክብረ በዓል ኮሚቴ ሳምንት፤ በ2023 ከእሑድ ጁላይ 2 ቀን እስከ ጁላይ 9 ቀን በመላው አውስትራሊያ ተከብሮ ይውላል። የዘንድሮው ግንዛቤ ማስጨበጫ ቃል "ለአረጋውያኖቻችን" የሚል ነው።

አንኳሮች
  • የናይዶክ ሳምንት
  • የአውስትራሊያ ነባር ዜጎች
  • አረጋውያን
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