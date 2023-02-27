"አድዋ የነፃነትና የክብር ቀን ነው"የኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን ማኅበረሰብ አባላት

Ethiopian community .jpg

The celebration of the 127th victory of Adwa, in Melbourne, Australia, on February 25, 2023. Credit: E.Gudisa

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

የሜልበርን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን 127ኛውን የአድዋ ድል በዓል ቅዳሜ የካቲት 18 በክብር ዘክረው አክብረዋል።

አንኳሮች
  • የአድዋ ድል ተምሳሌነት
  • ነፃነትና ሉዓላዊነት
  • ብሔራዊ ማንነት
  • ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት
Share

Latest podcast episodes

SBS Amharic News Podcast World.jfif

በቦረና ከተጋረጠው ሰብዓዊ ቀውስ አንፃር መንግሥት አስቸኳይ ብሔራዊ የእርዳታ ኮሚቴ አቋቁሞ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲደርስ ጥሪ ቀረበ

Saving coins

የጡረታ ገንዘብዎን እንዴት ይጠብቁታል ፤ የጠፋ የጡረታ ተቀማጭን እንዴት ማግኘት ይቻላል ፤ በውጭ አገር መኖር ከፈለጉ ምን ማድረግ አለብዎ ?

SBS Amharic News Podcast World.jfif

ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የሩሲያው ፕሬዚደንት ዩክሬይን ላይ የከፈቱትን ጦርነት እንዲገቱና ጦራቸውን ከዩክሬይን እንዲያስወጡ ጠየቁ

Dr assefa Balcha Negewo.jpg

"ቤተ ክርስቲያን ቡዳ አለ ብላ አምናም፤አስተምራም አታውቅም፤ሰው ሰውን አይበላም የሚለው የቤተ ክርስቲያንም አቋም ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ