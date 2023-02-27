"አድዋ የነፃነትና የክብር ቀን ነው"የኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን ማኅበረሰብ አባላት

"አድዋ የነፃነትና የክብር ቀን ነው"የኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን ማኅበረሰብ አባላትPlay09:30The celebration of the 127th victory of Adwa, in Melbourne, Australia, on February 25, 2023. Credit: E.GudisaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.52MB) የሜልበርን ነዋሪ ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን 127ኛውን የአድዋ ድል በዓል ቅዳሜ የካቲት 18 በክብር ዘክረው አክብረዋል።አንኳሮችየአድዋ ድል ተምሳሌነትነፃነትና ሉዓላዊነትብሔራዊ ማንነትኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትShareLatest podcast episodesበቦረና ከተጋረጠው ሰብዓዊ ቀውስ አንፃር መንግሥት አስቸኳይ ብሔራዊ የእርዳታ ኮሚቴ አቋቁሞ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እንዲደርስ ጥሪ ቀረበየጡረታ ገንዘብዎን እንዴት ይጠብቁታል ፤ የጠፋ የጡረታ ተቀማጭን እንዴት ማግኘት ይቻላል ፤ በውጭ አገር መኖር ከፈለጉ ምን ማድረግ አለብዎ ?ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኒዚ የሩሲያው ፕሬዚደንት ዩክሬይን ላይ የከፈቱትን ጦርነት እንዲገቱና ጦራቸውን ከዩክሬይን እንዲያስወጡ ጠየቁ"ቤተ ክርስቲያን ቡዳ አለ ብላ አምናም፤አስተምራም አታውቅም፤ሰው ሰውን አይበላም የሚለው የቤተ ክርስቲያንም አቋም ነው"ዶ/ር አሰፋ ባልቻ