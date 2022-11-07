ከሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን አንደበት

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ከሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን አንደበትPlay20:30ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Celebration of Medhanialem in Melbourne. Credit: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.53MB)Published 7 November 2022 at 11:14pmBy Martha TsegawSource: SBS የሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም ከደረሰበት የጎርፍ አደጋ በኋላ ጥቅምት 27 በቅጥረ ግቢው የዓመቱ መድኃኒዓለም ተከብሮበታል። የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን ክብረ በዓሉን በቅጥር ግቢው ለማክበር በመብቃታቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ስሜት አጋርተዋል።Published 7 November 2022 at 11:14pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየዓመቱ መድኃኒዓለም ክብረ በዓልአተያዮችምስጋናShareLatest podcast episodesየተባበሩት መንግሥታት 27ኛው የአየር ንብረት ለውጥ ኮንፈረንስ በግብፅ ሻርም ኤል-ሼክ ተጀመረዝክረ መታሰቢያ፤ ድምፃዊ ዓሊ ቢራ (ዓሊ መሐመድ ሙሳ)የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በ2024 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ በዕጩነት ሊቀርቡ እንደሚችሉ ጠቆሙየኢትዮጵያ ፊልም ኢንዱስትሪ ታሪክ በወፍ በረር ቅኝት