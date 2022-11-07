ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ከሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን አንደበት

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Celebration of Medhanialem in Melbourne. Credit: SBS Amharic

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Published 7 November 2022 at 11:14pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

የሜልበርን ደብረሰላም መድኃኒዓለም ከደረሰበት የጎርፍ አደጋ በኋላ ጥቅምት 27 በቅጥረ ግቢው የዓመቱ መድኃኒዓለም ተከብሮበታል። የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናን ክብረ በዓሉን በቅጥር ግቢው ለማክበር በመብቃታቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ስሜት አጋርተዋል።

Published 7 November 2022 at 11:14pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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