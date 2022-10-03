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የመልካ ኢሬቻ - የምሥጋና ቀን በሜልበርን

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Irreechaaa Festival in Melbourne. Credit: Elias Gudisa

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Published 3 October 2022 at 5:13pm
By Elias Gudisa
Source: SBS

ዓመታዊው የኢሬቻ በዓል በሜልበርን የኦሮሞ ማኅበረሰብ አባላት በስፋት በታደሙበት ተከብሮ ውሏል። የማኅበረሰቡ አባላት ስለ በዓሉ ታላቅነትና ትርጓሜ ያስረዳሉ። የመልካም ምኞት መግለጫዎቻቸውንም ያስተላልፋሉ።

Published 3 October 2022 at 5:13pm
By Elias Gudisa
Source: SBS
አንኳሮች
  • የመልካ ኢሬቻ በዓል አከባበር
  • ኢሬቻና መንፈሳዊ ትርጓሜው
  • የመልካም ምኞት መልዕክቶች
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