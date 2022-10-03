የመልካ ኢሬቻ - የምሥጋና ቀን በሜልበርን

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen የመልካ ኢሬቻ - የምሥጋና ቀን በሜልበርንPlay12:54ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Irreechaaa Festival in Melbourne. Credit: Elias GudisaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.16MB)Published 3 October 2022 at 5:13pmBy Elias GudisaSource: SBS ዓመታዊው የኢሬቻ በዓል በሜልበርን የኦሮሞ ማኅበረሰብ አባላት በስፋት በታደሙበት ተከብሮ ውሏል። የማኅበረሰቡ አባላት ስለ በዓሉ ታላቅነትና ትርጓሜ ያስረዳሉ። የመልካም ምኞት መግለጫዎቻቸውንም ያስተላልፋሉ።Published 3 October 2022 at 5:13pmBy Elias GudisaSource: SBSአንኳሮችየመልካ ኢሬቻ በዓል አከባበርኢሬቻና መንፈሳዊ ትርጓሜውየመልካም ምኞት መልዕክቶችShareLatest podcast episodes"ኢትዮጵያዊነት የደም፣ የባሕልና የቋንቋ ልውውጥ ውጤት ነው" ዶ/ር አውግቸው አማረ"የጨዋ ሠራዊት በተሠማራበት ሁሉ ቀልጦ የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት በማስጠበቅ ቀጣይ አድርጓል" ዶ/ር አውግቸው አማረየኮቪድ - 19 ወረርሽኝ ወሸባ ድንጋጌና ክፍያ ሊያበቃ ነውበግል ከ25 ኪሎ ግራም ያልበለጠ በርበሬና ሽሮን የመሳሰሉ የምግብ ግብኣቶችን ከኢትዮጵያ ወደ አውስትራሊያ ለማስገባት ሊያሟሉ የሚገባዎት መመዘኛዎች ምንድናቸው?