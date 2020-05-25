ብዥታ - የኮሮናቫይረስ ምልክቶች ላይ

A doctor checking a patient's temperature Source: Getty Images
Published 25 May 2020 at 1:12pm
By Bethan Smoleniec
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
የዓለም ጤና ድርጅት የጣዕምና ሽታ ማጣትን በኮሮናቫይረስ ሕመም ምልክትነት ካካተተ ወራት በኋላ እንግሊዝ በኮሮናቫይረስ ሕመም ምልክትነትን ባሕር መዝገቧ ውስጥ አሥፍራለች። ይኼው የእንግሊዝ እርምጃ የአውስትራሊያ የጤና ባለ ሥልጣናትም የማጣጣምና የማሽተት ስሜቶች ማጣትን በይፋ በኮቪድ - 19 ሕመም ምልክትነት ሊያካትቱት ይገባ እንደሁና እንዳልሆነ ውይይቶችን ቀስቅሷል።
Published 25 May 2020 at 1:12pm
By Bethan Smoleniec
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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