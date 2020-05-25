ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ብዥታ - የኮሮናቫይረስ ምልክቶች ላይ

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Confusion over coronavirus symptoms

A doctor checking a patient's temperature Source: Getty Images

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Published 25 May 2020 at 1:12pm
By Bethan Smoleniec
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የዓለም ጤና ድርጅት የጣዕምና ሽታ ማጣትን በኮሮናቫይረስ ሕመም ምልክትነት ካካተተ ወራት በኋላ እንግሊዝ በኮሮናቫይረስ ሕመም ምልክትነትን ባሕር መዝገቧ ውስጥ አሥፍራለች። ይኼው የእንግሊዝ እርምጃ የአውስትራሊያ የጤና ባለ ሥልጣናትም የማጣጣምና የማሽተት ስሜቶች ማጣትን በይፋ በኮቪድ - 19 ሕመም ምልክትነት ሊያካትቱት ይገባ እንደሁና እንዳልሆነ ውይይቶችን ቀስቅሷል።

Published 25 May 2020 at 1:12pm
By Bethan Smoleniec
Presented by Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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