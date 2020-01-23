ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“አውስትራሊያ ተጠግተን ብቻ ሳይሆን፤ ተደስተን የምንኖርባት አገር ናትና እግዚአብሔር በምሕረቱ ይጎብኝልን” - አቡነ ጴጥሮስ

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Ethiopian Epiphany

Source: SBS Amharic

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Published 23 January 2020 at 11:05am
By Elias Gudisa
Source: SBS

ከማኅበረሰብ ለማኅበረሰብ ዝግጅታችን - በሜልበርን - አውስትራሊያ የበዓለ ጥምቀት አከባበርን ይመለከታል።

Published 23 January 2020 at 11:05am
By Elias Gudisa
Source: SBS
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