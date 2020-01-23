“አውስትራሊያ ተጠግተን ብቻ ሳይሆን፤ ተደስተን የምንኖርባት አገር ናትና እግዚአብሔር በምሕረቱ ይጎብኝልን” - አቡነ ጴጥሮስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አውስትራሊያ ተጠግተን ብቻ ሳይሆን፤ ተደስተን የምንኖርባት አገር ናትና እግዚአብሔር በምሕረቱ ይጎብኝልን” - አቡነ ጴጥሮስPlay20:09ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (36.9MB)Published 23 January 2020 at 11:05amBy Elias GudisaSource: SBS ከማኅበረሰብ ለማኅበረሰብ ዝግጅታችን - በሜልበርን - አውስትራሊያ የበዓለ ጥምቀት አከባበርን ይመለከታል።Published 23 January 2020 at 11:05amBy Elias GudisaSource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ