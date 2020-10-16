“የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ላይ የደርሰው የእሳት አደጋ በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት አላደረሰም” - ዶ/ር ይናገር ደሴ

Dr Yinager Dessie

Dr Yinager Dessie Source: PD

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አገርኛ ሪፖርት – የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶ/ር ይናገር ደሴ በባንኩ ላይ የደረሰው የእሳት አደጋ በቁጥጥር ስለ መዋሉ የሰጡትን መግለጫ ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።

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