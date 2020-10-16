“የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ላይ የደርሰው የእሳት አደጋ በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት አላደረሰም” - ዶ/ር ይናገር ደሴ

“የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ላይ የደርሰው የእሳት አደጋ በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት አላደረሰም” - ዶ/ር ይናገር ደሴPlay07:31Dr Yinager Dessie Source: PDGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.96MB) አገርኛ ሪፖርት – የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶ/ር ይናገር ደሴ በባንኩ ላይ የደረሰው የእሳት አደጋ በቁጥጥር ስለ መዋሉ የሰጡትን መግለጫ ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።ShareLatest podcast episodes" የረመዳን ጾም ከፈጣሪያችን ምህረትን የምንለምንበት ለተቸገሩ እጃችንን የምንዘረጋበት በጋራ የምናመልክበት ወቅት ነው ። " ሼክ አብዱራህማን ሐጂ ከቢርበቤትዎ ከእሳት አደጋ ይጠበቁ ፤ በአውስትራሊያ ህይወትን ከሚያጠፉ የተፈጥሮ አደጋዎች እንዴት መከላከል ይቻላልየአውስትራሊያን የመንጃ ፈቃድ እንዴት ማግኘት ይቻላል?ኒው ሳውዝ ዌይልስ፤ምርጫ 2023