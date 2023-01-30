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" የህዳሴ ግድብ ላይ ተቃውሞ እንደሌላት ሱዳን በይፋ አስታወቀች ፡፡ "

አንኳሮች
  • በትግራይ ከነበሩት የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች አብላጫዎቹ ከአገልግሎት ውጭ ናቸው
  • ኦነግ ሸኔ በአማራ ክልል እና በኦሮሞ ዞን አጎራባች ከተሞች ጥቃት ሰነዘረ
  • የሀይሌ ግራንድ አዲስ አበባ ሆቴል በይፋ ስራ ጀመረ
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“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”

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አውስትራሊያ ውስጥ በየዕለቱ በኮቪድ-19 የሚጠቁ ሰዎች እየቀነሰ ቢሆንም ለሆስፒታል የሚዳረጉና የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ይቆጠራል

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የኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ገፅታ የሚያስተዋውቅ ባሕላዊ ፌስቲቫል ሲድኒ ከተማ ሊካሔድ ነው

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ሰላም ተገኝና አዳሙ ተፈራ፤የአውስትራሊያ ቀንን የመቀየር አተያይ