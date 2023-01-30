አገርኛ ሪፖርትPlay11:32SBS Source: SBS / SBSGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.7MB) " የህዳሴ ግድብ ላይ ተቃውሞ እንደሌላት ሱዳን በይፋ አስታወቀች ፡፡ "አንኳሮችበትግራይ ከነበሩት የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች አብላጫዎቹ ከአገልግሎት ውጭ ናቸውኦነግ ሸኔ በአማራ ክልል እና በኦሮሞ ዞን አጎራባች ከተሞች ጥቃት ሰነዘረየሀይሌ ግራንድ አዲስ አበባ ሆቴል በይፋ ስራ ጀመረShareLatest podcast episodes“ የእግር ጉዞው ዓላማ በሜልበርን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንንና ትውልደ-ኢትዮጵያውንን ማገናኘት፣ማስተዋወቅና የሕብረት ጥቅሙን ማሳየት ነው ፡፡”አውስትራሊያ ውስጥ በየዕለቱ በኮቪድ-19 የሚጠቁ ሰዎች እየቀነሰ ቢሆንም ለሆስፒታል የሚዳረጉና የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ይቆጠራልየኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ገፅታ የሚያስተዋውቅ ባሕላዊ ፌስቲቫል ሲድኒ ከተማ ሊካሔድ ነውሰላም ተገኝና አዳሙ ተፈራ፤የአውስትራሊያ ቀንን የመቀየር አተያይ