አገርኛ ሪፖርት - ቅዱስ ሲኖዶስ የነነዌ ፆም ሥርዓተ ፀሎትን አስመልክቶ መግለጫ ሰጠ

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የሕወሓት አመራሮች በደቡብ ኢትዮጵያ ከፌዴራል መንግሥቱ ጋር ተወያዩ

አንኳሮች
  • በኢትዮጵያ በግጭት ሳቢያ በዓመት ከ400 ሺህ በላይ ዜጎች ህይወታቸውን ያጣሉ
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Ethiopia Getache

“ በአረብ አገር ሴት የማርሻል አርት እና ቴኳንዶ አስልጣኝ ሆኜ ለመስራት ተጨማሪ ጥረትን እና ችሎታን ማስመስከር ግድ ብሎኝ ነበር ። ” -አትዮጵያ ጌታቸው

Komos Aba Gebreselassie Gobena

"ቤተክርስቲያን አሁን ላለችበት ችግር የከተታት የዘር ፖለቲካው ነው፤ቤተክርስቲያን ከዘር፣ከቋንቋና ከአካባቢ በላይ ናት"መልአከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረሥላሴ ጎበና

Ambassador Tsegab Kebebew Daka II.jpg

"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበው

Nigisti Mulholland

የሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድ