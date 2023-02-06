አገርኛ ሪፖርት - ቅዱስ ሲኖዶስ የነነዌ ፆም ሥርዓተ ፀሎትን አስመልክቶ መግለጫ ሰጠ

አገርኛ ሪፖርት - ቅዱስ ሲኖዶስ የነነዌ ፆም ሥርዓተ ፀሎትን አስመልክቶ መግለጫ ሰጠPlay11:03SBS.Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.28MB) የሕወሓት አመራሮች በደቡብ ኢትዮጵያ ከፌዴራል መንግሥቱ ጋር ተወያዩአንኳሮችበኢትዮጵያ በግጭት ሳቢያ በዓመት ከ400 ሺህ በላይ ዜጎች ህይወታቸውን ያጣሉShareLatest podcast episodes“ በአረብ አገር ሴት የማርሻል አርት እና ቴኳንዶ አስልጣኝ ሆኜ ለመስራት ተጨማሪ ጥረትን እና ችሎታን ማስመስከር ግድ ብሎኝ ነበር ። ” -አትዮጵያ ጌታቸው"ቤተክርስቲያን አሁን ላለችበት ችግር የከተታት የዘር ፖለቲካው ነው፤ቤተክርስቲያን ከዘር፣ከቋንቋና ከአካባቢ በላይ ናት"መልአከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረሥላሴ ጎበና"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበውየሴት ልጅ ግርዛት፤ ነርስ ንግሥት መልሆላንድ