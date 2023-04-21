አገርኛ ሪፖርት - በኢትዮጵያ ፓስፖርትን ለማውጣትም ሆነ ለማሳደስ አስቸጋሪ ሆኗል ሲሉ ባለጉዳዮች አማረሩ

አገርኛ ሪፖርት - በኢትዮጵያ ፓስፖርትን ለማውጣትም ሆነ ለማሳደስ አስቸጋሪ ሆኗል ሲሉ ባለጉዳዮች አማረሩPlay07:33Home Land report Source: SBS / SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.15MB) በኢትዮጵያ ከ 3.5 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለዋል ተባለ፡፡አንኳሮችአንቶኒዮ ጉተሬዝ የትግራይ ክልልን እንዳልጎብኝ ተከለከልክ አሉበኢትዮጵያ ፓስፖርትን ለማውጣትም ሆነ ለማሳደስ አስቸጋሪ ሆኗል ሲሉ ባለጉዳዮች አማረሩShareLatest podcast episodes“ ልጄ የእድገት ዝግመት ቢኖርበትም እንደማንኛውም ሰው እንዲኖር አድርጌ አሳድጌዋለሁ፡፡ ” - ወ/ሮ ሳራ ባክ“ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በአል በሰላም አደረሳችሁ” - ሼክ አብድራህማን ሀጂ ከቢርበአውስትራሊያ ራስዎን ከማንነት መታወቂያ ስርቆት እንዴት መከላከል ይችላሉ ?“ የፋሲካ ማግስትን ‘ በአለ ማእዶት’ ወይም መሸጋገሪያ ብለን እናከብረዋለን ፡፡” መላከ ጸሃይ መንግስቱ ሀይሌ