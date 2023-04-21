አገርኛ ሪፖርት - በኢትዮጵያ ፓስፖርትን ለማውጣትም ሆነ ለማሳደስ አስቸጋሪ ሆኗል ሲሉ ባለጉዳዮች አማረሩ

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በኢትዮጵያ ከ 3.5 ሚሊዮን በላይ ህጻናት ከትምህርት ገበታቸው ተፈናቅለዋል ተባለ፡፡

አንኳሮች
  • አንቶኒዮ ጉተሬዝ የትግራይ ክልልን እንዳልጎብኝ ተከለከልክ አሉ
  • በኢትዮጵያ ፓስፖርትን ለማውጣትም ሆነ ለማሳደስ አስቸጋሪ ሆኗል ሲሉ ባለጉዳዮች አማረሩ
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