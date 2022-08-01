ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen አገር እንዴት ሰነበተች?Play14:31ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.31MB)Published 1 August 2022 at 3:10pmBy Demeke KebedeSource: SBS *** ከሰላም ድርድር ሂደት ጅማሮ እስከ የደቡብ ክልል አዲስ አደረጃጀትPublished 1 August 2022 at 3:10pmBy Demeke KebedeSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ