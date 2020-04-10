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በኮሮናቫይረስ ሳቢያ በውጭ አገር ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች አስከሬን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ተወሰነ

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Homeland Report 1004

Source: Courtesy of PD

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Published 10 April 2020 at 9:12pm
By Stringer
Source: SBS

አገርኛ ሪፖርት - በኮሮናቫይረስ ሳቢያ ለህልፈተ ሕይወት የተዳረጉ ሰዎች አስከሬን ወደ አገር ቤት እንዳይገባ በኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር መከልከሉን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።

Published 10 April 2020 at 9:12pm
By Stringer
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