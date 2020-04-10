በኮሮናቫይረስ ሳቢያ በውጭ አገር ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች አስከሬን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ተወሰነ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen በኮሮናቫይረስ ሳቢያ በውጭ አገር ሕይወታቸው ያለፈ ሰዎች አስከሬን ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ተወሰነPlay07:10ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: Courtesy of PDGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.15MB)Published 10 April 2020 at 9:12pmBy StringerSource: SBS አገርኛ ሪፖርት - በኮሮናቫይረስ ሳቢያ ለህልፈተ ሕይወት የተዳረጉ ሰዎች አስከሬን ወደ አገር ቤት እንዳይገባ በኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር መከልከሉን ቀዳሚ ትኩረቱ አድርጓል።Published 10 April 2020 at 9:12pmBy StringerSource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ