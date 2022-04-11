"ፖለቲካና ትምህርትን እንለይ፤ በርካታ የግል ኮሌጆች የዲግሪ ወፍጮ ቤቶች ሆነዋል" የት/ት ሚኒስትር ብርሃኑ ነጋ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ፖለቲካና ትምህርትን እንለይ፤ በርካታ የግል ኮሌጆች የዲግሪ ወፍጮ ቤቶች ሆነዋል" የት/ት ሚኒስትር ብርሃኑ ነጋPlay07:44ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.09MB)Published 11 April 2022 at 9:49pmBy Stringer ReportSource: SBS *** አገርኛ ሪፖርትPublished 11 April 2022 at 9:49pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ