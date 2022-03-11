ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ነጋዴዎቹ ሃይ ባይ አጥተዋል፤ እንዴት ነው ዘይት 1100 ብር መግዛት የምንችለው? መንግሥት የለም ብለን እያሰብን ነው" አንዲት የአዲስ አበባ ነዋሪ

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Homeland Report

A supermarket shelf is seen half stocked with sunflower oil. Source: Getty

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Published 11 March 2022 at 12:57pm, updated 11 March 2022 at 7:21pm
By Befekadu Abay
Source: SBS

"የደመወዝ ጭማሪ በሌለበት የቁሳቁሶችና የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦች መጨመር፤ ከልጆች ትምህርት ቤትና የቤት ኪራይ ጋር መታገል ተስፋ ያስቆርጣል" አንዲት የመንግሥት ሠራተኛ በመንግሥት ወገን የዋጋ ንረቱ ከሩስያና ዩክሬይን ጦርነት ታካይ ሰበብ ሆኖ ቀርቧል።

Published 11 March 2022 at 12:57pm, updated 11 March 2022 at 7:21pm
By Befekadu Abay
Source: SBS
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  • የብር የግዢ አቅም መውረድ
  • የኑሮ ውድነት
 

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