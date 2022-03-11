"ነጋዴዎቹ ሃይ ባይ አጥተዋል፤ እንዴት ነው ዘይት 1100 ብር መግዛት የምንችለው? መንግሥት የለም ብለን እያሰብን ነው" አንዲት የአዲስ አበባ ነዋሪ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ነጋዴዎቹ ሃይ ባይ አጥተዋል፤ እንዴት ነው ዘይት 1100 ብር መግዛት የምንችለው? መንግሥት የለም ብለን እያሰብን ነው" አንዲት የአዲስ አበባ ነዋሪPlay16:16ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen A supermarket shelf is seen half stocked with sunflower oil. Source: GettyGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.28MB)Published 11 March 2022 at 12:57pm, updated 11 March 2022 at 7:21pmBy Befekadu AbaySource: SBS "የደመወዝ ጭማሪ በሌለበት የቁሳቁሶችና የምግብ ሸቀጣ ሸቀጦች መጨመር፤ ከልጆች ትምህርት ቤትና የቤት ኪራይ ጋር መታገል ተስፋ ያስቆርጣል" አንዲት የመንግሥት ሠራተኛ በመንግሥት ወገን የዋጋ ንረቱ ከሩስያና ዩክሬይን ጦርነት ታካይ ሰበብ ሆኖ ቀርቧል።Published 11 March 2022 at 12:57pm, updated 11 March 2022 at 7:21pmBy Befekadu AbaySource: SBSአንኳሮችየዋጋ ግሽበትየብር የግዢ አቅም መውረድየኑሮ ውድነት ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ