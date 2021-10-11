ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 11ኛ የኢትዮጵያ ክፍለ አገር (ክልል) ልትሆን ነው

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 11ኛ የኢትዮጵያ ክፍለ አገር (ክልል) ልትሆን ነውPlay07:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Source: SBS AmharicGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.63MB)Published 11 October 2021 at 6:32pmBy Stringer ReportSource: SBS *** ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ በኮሮናቫይረስ ሕይወታቸው ያለፈ ዜጎች ቁጥር ተመዘገበPublished 11 October 2021 at 6:32pmBy Stringer ReportSource: SBSShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ