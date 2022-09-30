ጊፋታ፤ የወላይታ አዲስ ዘመን፣ ዕርቅና የዕብድ ገበያ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen ጊፋታ፤ የወላይታ አዲስ ዘመን፣ ዕርቅና የዕብድ ገበያPlay15:40ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Gifata. Credit: WIMGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.61MB)Published 30 September 2022 at 1:09pmBy Befekadu AbaySource: SBS አገርኛ ሪፖርት - የወላይታን ዘመን መለወጫ ታሪካዊ አመጣጥና ተያያዥ ባሕላዊ ሥነ ሥርዓቶችን ነቅሶ ያነሳል።Published 30 September 2022 at 1:09pmBy Befekadu AbaySource: SBSShareLatest podcast episodes"ነፍስ ይማር ለማለት አቅቶኛል፤ የማዲንጎን ሞት አምኜ ለመቀበል አልቻልኩም" ድምፃዊት ብፅዓት ስዩምዩናይትድ ስቴትስ የሩስያ ኑክሊየርን እጠቀማለሁ ባይነት 'አስከፊ መዘዞች' እንዳሉት አሳሰበች"መስቀል ነፃነት ነው፤ ሁላችንንም እንኳን ለበዓለ መስቀሉ አደረሰን" ብፁዕ አቡነ ሙሴ"ባሕል ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንኖረው ብቻ ሳይሆን፤ በሔድንበት ሁሉ የምንተገብረው የማንነታችን መገለጫ አንድ መልክ ነው" ደራሲ መላኩ ጌታቸው