ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ጊፋታ፤ የወላይታ አዲስ ዘመን፣ ዕርቅና የዕብድ ገበያ

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Gifata. Credit: WIM

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Published 30 September 2022 at 1:09pm
By Befekadu Abay
Source: SBS

አገርኛ ሪፖርት - የወላይታን ዘመን መለወጫ ታሪካዊ አመጣጥና ተያያዥ ባሕላዊ ሥነ ሥርዓቶችን ነቅሶ ያነሳል።

Published 30 September 2022 at 1:09pm
By Befekadu Abay
Source: SBS
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