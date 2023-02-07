"ራሳቸውን የሳቱ ሰዎችን በፍጥነት ደረታቸውን በመጫን እና በአፋቸው አየርን በመስጠት ህይወታቸውን መታደግ ይቻላል ።"- ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክር

"ራሳቸውን የሳቱ ሰዎችን በፍጥነት ደረታቸውን በመጫን እና በአፋቸው አየርን በመስጠት ህይወታቸውን መታደግ ይቻላል ።"- ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክርPlay18:22L. Tenkir.Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.48MB) ዶ/ ር ልሳነማርያም ጠንክር በደቡብ ካሊፎርንያ የግል ተቋም የልብ ሀኪም እንደሚሉት በልብ ህመም ሳቢያ ሰዎች ከ 3 እስከ 5 ደቂቃ ትንፋሻቸው ከተቋረጠ ለህልፈት ሊዳረጉ ይችላሉ ።አንኳሮችየልብ ድካም ህመም ስሜቶችአንዳንድ ምልክቶች በሴቶች እና ወንዶች ላይ ለምን የተለየዪ ይሆናሉ ?የልብ ድካም ያለባቸው ምን ጥንቃቄን ማድረግ አለባቸው ?ShareLatest podcast episodesልጅዎን በአውስትራሊያ እያሳዳጉ ነውን ? ዋናን መዋኘትን ማስተማር ለምን እንደሚያስፈልግ እንንገርዎ“ በአረብ አገር ሴት የማርሻል አርት እና ቴኳንዶ አስልጣኝ ሆኜ ለመስራት ተጨማሪ ጥረትን እና ችሎታን ማስመስከር ግድ ብሎኝ ነበር ። ” -አትዮጵያ ጌታቸው"ቤተክርስቲያን አሁን ላለችበት ችግር የከተታት የዘር ፖለቲካው ነው፤ቤተክርስቲያን ከዘር፣ከቋንቋና ከአካባቢ በላይ ናት"መልአከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ገብረሥላሴ ጎበና"በእኛ በኩል ከአውስትራሊያ ጋር መተባበር፣መሥራትና ብዙ መማር ይቻላል የሚል እምነት አለን"ተሰናባች አምባሳደር ፀጋአብ ክበበው