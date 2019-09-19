ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“እባካችሁን የአማራ ክልልና የፌዴራል መንግሥታት - የጣናን የዕምቦጭ ችግር ለመቅረፍ ያሰባሰብነውን ከ33 ሺህ በላይ ዶላር ከእጃችን አውጡልን።” - ጤና ለጣና አውስትራሊያ

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Interview with Aderajew, Surafel, and Solomon

Dr Aderajew Taklo (L), Dr Solomon Wassyihun (C), and Dr Surafel Melaku (R) Source: Courtesy of AT and SBS Amharic

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Published 19 September 2019 at 4:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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የጤና ለጣና አውስትራሊያ - የዕምቦጭ አረም በጣና ላይ እያደረሰ ያለውን ጉዳት ለመቅረፊያ ያግዝ ዘንድ ኢትዮጵያውያን - አውስትራሊያውያንን አስተባብሮ $33,536.56 ካሰባሰበ አንድ ዓመት ሊሞላው የአንድ ወር ፈሪ ላይ ይገኛል። ገንዘቡ አሁንም ድረስ ከአውስትራሊያ ባንክ ወጥቶ ለታለመለት ተግባር አልዋለም። የጤና ለጣና አውስትራሊያ ሊቀመንበር - ዶ/ር አደራጀው ታክሎ፣ ጸሐፊ ዶ/ር ሱራፌል መላኩና ዐቃቤ ንዋይ ዶ/ር ሰሎሞን ዋስይሁን፤ ባለፉት 11 ወራት ጤና ለጣና አውስትራሊያ ስለከናወናቸው እንቅስቅሴዎቹ፣ ጥረቶቹና የወደፊት ትልሞቹ ያናገራሉ። የተሰባሰበው ገንዘብም ግብር ላይ እንዲውል ጥሪያቸውን ያቀርባሉ።

Published 19 September 2019 at 4:55pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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