"የአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን (ማርች 8) ስናከብር ፤ ሴቶች በጋር ስንቆም ለማህበረሰባችን የተሻለ ህይወትን ልናመጣ እንደምንችን በማሰብ ነው :“ ነርስ እመቤት አሰፋ

E Asfaw

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በመጪው ረቡእ የሚከበረውን የአለም አቀፍ ሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ከነርስ እመቤት አሰፋ በሲድኒ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስትያን የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር የኮሚቴ አባል ።

አንኳሮች
  • የአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን በቴክኖሎጂ
  • የሴቶች ህብረት ለማህበረሰብ ያለው ጠቀሜታ
  • የማርች 8 ትሩፋቶች
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“ አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ፤ ሴቶች በልማድ የተጫኑብንን የመብት ረገጣዎች እንድንገናዘብ ያደረገን ታሪካዊ ቀን ነው ።” - ወ/ሮ ማሜ አስፋው

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