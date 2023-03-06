"የአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን (ማርች 8) ስናከብር ፤ ሴቶች በጋር ስንቆም ለማህበረሰባችን የተሻለ ህይወትን ልናመጣ እንደምንችን በማሰብ ነው :“ ነርስ እመቤት አሰፋ

"የአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን (ማርች 8) ስናከብር ፤ ሴቶች በጋር ስንቆም ለማህበረሰባችን የተሻለ ህይወትን ልናመጣ እንደምንችን በማሰብ ነው :“ ነርስ እመቤት አሰፋPlay16:11Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (15.19MB) በመጪው ረቡእ የሚከበረውን የአለም አቀፍ ሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ከነርስ እመቤት አሰፋ በሲድኒ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስትያን የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር የኮሚቴ አባል ።አንኳሮችየአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን በቴክኖሎጂየሴቶች ህብረት ለማህበረሰብ ያለው ጠቀሜታየማርች 8 ትሩፋቶችShareLatest podcast episodes“ አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ፤ ሴቶች በልማድ የተጫኑብንን የመብት ረገጣዎች እንድንገናዘብ ያደረገን ታሪካዊ ቀን ነው ።” - ወ/ሮ ማሜ አስፋውአውስትራሊያ ውስጥ እጥረት የሚታይባቸው 20 ዋነኛ ተፈላጊ ሥራዎች ይፋ ሆኑበትግራይ ክልል 28 የካቢኔ አባላት ያሉት ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቆም ተወጥኗል"ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ቁጥር እየበዛ ቢመጣም ብዝኅነት አይታይበትም"አቶ ብሩክ አብዱ