“ አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ፤ ሴቶች በልማድ የተጫኑብንን የመብት ረገጣዎች እንድንገናዘብ ያደረገን ታሪካዊ ቀን ነው ።” - ወ/ሮ ማሜ አስፋው

Mrs M. Asfaw

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በመጪው ረቡእ የሚከበረውን የአለም አቀፍ ሴቶች ቀን ( ማርች 8) ምክንያት በማድረግ ከወ/ሮ ማሜ አስፋው በቪክቶርያ የሴቶች ህብረት የኮሚቴ አባል ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ።

አንኳሮች
  • የአለም አቀፍ ሴቶች ቀን አጀማመር በኢትዮጵያ
  • የሴቶች ህብረት አስተዋጻኦ
  • በአውስትራሊያ የሴቶች ህብረት እንቅስቃሴ
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E Asfaw

"የአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን (ማርች 8) ስናከብር ፤ ሴቶች በጋር ስንቆም ለማህበረሰባችን የተሻለ ህይወትን ልናመጣ እንደምንችን በማሰብ ነው :“ ነርስ እመቤት አሰፋ

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