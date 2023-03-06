“ አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ፤ ሴቶች በልማድ የተጫኑብንን የመብት ረገጣዎች እንድንገናዘብ ያደረገን ታሪካዊ ቀን ነው ።” - ወ/ሮ ማሜ አስፋው

“ አለም አቀፍ የሴቶች ቀን ማርች 8 ፤ ሴቶች በልማድ የተጫኑብንን የመብት ረገጣዎች እንድንገናዘብ ያደረገን ታሪካዊ ቀን ነው ።” - ወ/ሮ ማሜ አስፋውPlay15:54Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.62MB) በመጪው ረቡእ የሚከበረውን የአለም አቀፍ ሴቶች ቀን ( ማርች 8) ምክንያት በማድረግ ከወ/ሮ ማሜ አስፋው በቪክቶርያ የሴቶች ህብረት የኮሚቴ አባል ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ።አንኳሮች የአለም አቀፍ ሴቶች ቀን አጀማመር በኢትዮጵያየሴቶች ህብረት አስተዋጻኦበአውስትራሊያ የሴቶች ህብረት እንቅስቃሴShareLatest podcast episodes"የአለም አቀፍ ሴቶች ቀንን (ማርች 8) ስናከብር ፤ ሴቶች በጋር ስንቆም ለማህበረሰባችን የተሻለ ህይወትን ልናመጣ እንደምንችን በማሰብ ነው :“ ነርስ እመቤት አሰፋአውስትራሊያ ውስጥ እጥረት የሚታይባቸው 20 ዋነኛ ተፈላጊ ሥራዎች ይፋ ሆኑበትግራይ ክልል 28 የካቢኔ አባላት ያሉት ጊዜያዊ አስተዳደር ለማቆም ተወጥኗል"ኢትዮጵያ ውስጥ የሚዲያ ቁጥር እየበዛ ቢመጣም ብዝኅነት አይታይበትም"አቶ ብሩክ አብዱ