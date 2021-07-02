“የቅዱሳንን ገድላት ለታሪካችን፣ ለባሕላችን፣ ለኢትዮጵያዊነታችን ጠቀሜታ ይኖረዋል ብሎ የመመርመር ጠንካራ ዝንባሌ የለም” አባ ዶ/ር ኅሩይ ኤርሚያስ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የቅዱሳንን ገድላት ለታሪካችን፣ ለባሕላችን፣ ለኢትዮጵያዊነታችን ጠቀሜታ ይኖረዋል ብሎ የመመርመር ጠንካራ ዝንባሌ የለም” አባ ዶ/ር ኅሩይ ኤርሚያስPlay15:51ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Aba Dr Hiruie Ermias. Source: H.ErmiasGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.38MB)Published 2 July 2021 at 4:25pm, updated 2 July 2021 at 5:29pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አባ ዶ/ር ኅሩይ ኤርሚያስ በሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር መስክ ተመራማሪ፤ በቅርቡ በየሩብ ዓመት በሚታተመው Journal of Afroasiatic Languages, History andCultureላይ ለኅትመት ስላበቁት “Accounts Regarding Historical Events Exposed in the Hagiography of St. Qawǝsṭos” ጥናታዊ መጣጥፋቸው ይናገራሉ።Published 2 July 2021 at 4:25pm, updated 2 July 2021 at 5:29pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየቅዱስ ቀውስጦስ ዘመን ኢትዮጵያየቅዱሳን ገድላትን የመመርመር ዝንባሌየቅዱሳን ገድላት የታሪክ ነፀብራቅነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ