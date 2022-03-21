አቤል ኃይለጊዮርጊስ፤ የቀርከሃ ብስክሌት አምራች

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen አቤል ኃይለጊዮርጊስ፤ የቀርከሃ ብስክሌት አምራችPlay15:11ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abel Haile-Giorgis. Source: A.HailegiorgisGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.83MB)Published 21 March 2022 at 5:07pm, updated 23 March 2022 at 10:14amBy Demeke KebedeSource: SBS አቤል ኃይለጊዮርጊስ - የBamboo Labs መሥራችና ባለቤት ነው። አነሳሱ ለአንድ ጎዳና ላይ አይቶ ልቡ ለራራለት ወጣት አካል ጉዳተኛ የቀርከሃ ተገፊ ወንበር (wheelchair) ሠርቶ ለመታደግ ከማሰብ ነው። አሁን ማኅበራዊ ችግሮችን በመፍታት ላይ ያተኮረ መጠነኛ አትራፊ ድርጅት ለማቆም በቅቷል። ጥረቱን ለማገዝ ለሚሹ ሁሉ በሩ ክፍት ነው።Published 21 March 2022 at 5:07pm, updated 23 March 2022 at 10:14amBy Demeke KebedeSource: SBSአንኳሮች Advertisementየቀርከሃ ብስክሌት ሃሳብን በአገረ ኢትዮጵያ መሸጥከትልም ወደ ግብርየስኬት ጅማሮShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ