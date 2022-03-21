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አቤል ኃይለጊዮርጊስ፤ የቀርከሃ ብስክሌት አምራች

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Abel Haile-Giorgis. Source: A.Hailegiorgis

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Published 21 March 2022 at 5:07pm, updated 23 March 2022 at 10:14am
By Demeke Kebede
Source: SBS

አቤል ኃይለጊዮርጊስ - የBamboo Labs መሥራችና ባለቤት ነው። አነሳሱ ለአንድ ጎዳና ላይ አይቶ ልቡ ለራራለት ወጣት አካል ጉዳተኛ የቀርከሃ ተገፊ ወንበር (wheelchair) ሠርቶ ለመታደግ ከማሰብ ነው። አሁን ማኅበራዊ ችግሮችን በመፍታት ላይ ያተኮረ መጠነኛ አትራፊ ድርጅት ለማቆም በቅቷል። ጥረቱን ለማገዝ ለሚሹ ሁሉ በሩ ክፍት ነው።

Published 21 March 2022 at 5:07pm, updated 23 March 2022 at 10:14am
By Demeke Kebede
Source: SBS
አንኳሮች

 

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