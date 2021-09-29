ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“ኢትዮጵያውያን ቀዳሚዎች ሆነን ኋለኞች የሆንንበትና እውነት ይዘን ተደማጭነት ያላገኘነው ለምንድነው?” የም/ቤት አባል አበረ አዳሙ

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Abere Adamu MP.

Abere Adamu MP. Source: A.Adamu

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Published 29 September 2021 at 2:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ አበረ አዳሙ - ተመራጭ የኢፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል፤ የኢትዮጵያን የዓለም አቀፍ መድረክ ገፅታዎችና የዳያስፖራ ማኅበረሰብ አባላት ሚናን አንስተው ይናገራሉ።

Published 29 September 2021 at 2:38pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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