“ኢትዮጵያውያን ቀዳሚዎች ሆነን ኋለኞች የሆንንበትና እውነት ይዘን ተደማጭነት ያላገኘነው ለምንድነው?” የም/ቤት አባል አበረ አዳሙ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያውያን ቀዳሚዎች ሆነን ኋለኞች የሆንንበትና እውነት ይዘን ተደማጭነት ያላገኘነው ለምንድነው?” የም/ቤት አባል አበረ አዳሙPlay10:01ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abere Adamu MP. Source: A.AdamuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.5MB)Published 29 September 2021 at 2:38pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ አበረ አዳሙ - ተመራጭ የኢፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል፤ የኢትዮጵያን የዓለም አቀፍ መድረክ ገፅታዎችና የዳያስፖራ ማኅበረሰብ አባላት ሚናን አንስተው ይናገራሉ።Published 29 September 2021 at 2:38pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የለውጥ ሽግግር የዲፕሎማቶች ብቃትን ማጎልበትየዳያስፖራ ማኅበረሰብ አገራዊ አስተዋፅዖዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ