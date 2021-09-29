“አዲሱ መንግሥት መንደሩን ሳይሆን ኢትዮጵያን ማዕከሉ ያደረገ እንዲሆን እንሠራለን” የም/ቤት አባል አበረ አዳሙ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “አዲሱ መንግሥት መንደሩን ሳይሆን ኢትዮጵያን ማዕከሉ ያደረገ እንዲሆን እንሠራለን” የም/ቤት አባል አበረ አዳሙPlay10:59ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abere Adamu MP. Source: A.AdamuGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (9.33MB)Published 29 September 2021 at 1:35pm, updated 30 September 2021 at 12:10amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS አቶ አበረ አዳሙ - ተመራጭ የኢፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል፤ ለስናን ወረዳ ሕዝብ የገቡን ቃል ግብር ላይ ስለማዋል ትልማቸውና ወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 29 September 2021 at 1:35pm, updated 30 September 2021 at 12:10amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየምርጫ ውጤትና ምሥጋና ፀጥታና ሰላምየፌዴራል መንግሥት ምሥረታና ቀዳሚ ብሔራዊ አጀንዳዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ