ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

ምርጫ 2013“ወደ ፖለቲካው ገፍትሮ ያስገባኝ የሕፃናትና የእናቶች ደም፣ የአረጋውያን በገዛ አገራቸው መሰደድ ነው” - ደራሲ አበረ አዳሙ

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Abere Adamu.

Abere Adamu. Source: A.Adamu

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Published 20 May 2021 at 10:03am, updated 20 May 2021 at 4:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ደራሲ አበረ አዳሙ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማኅበር ፕሬዚደንት ናቸው። በዘንድሮው የአገር አቀፍ ምርጫ በጎጃም ስናን ወረዳ የብልፅግና ፓርቲን ወክለው ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይወዳደራሉ። እንደምን ከጥበብ ሕይወት ወደ ፖለቲካው ዓለም ተሻግረው የሕዝብ ዕንባ ለማበስ እንደተነሳሱ ይናገራሉ።

Published 20 May 2021 at 10:03am, updated 20 May 2021 at 4:58pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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