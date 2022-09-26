"መስቀል ነፃነት ነው፤ ሁላችንንም እንኳን ለበዓለ መስቀሉ አደረሰን" ብፁዕ አቡነ ሙሴ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "መስቀል ነፃነት ነው፤ ሁላችንንም እንኳን ለበዓለ መስቀሉ አደረሰን" ብፁዕ አቡነ ሙሴPlay16:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Abune Mussie. Credit: A.MussieGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.07MB)Published 26 September 2022 at 6:17pmBy Martha TsegawSource: SBS ብፁዕ አቡነ ሙሴ - በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምዕራብ አውስትራሊያ ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ የበዓለ መስቀል መልካም ምኞታቸውን ይገልጣሉ።Published 26 September 2022 at 6:17pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮችየመስቀል ፍለጋና ግኝትየበዓለ መስቀል አከባበርግማደ መስቀልShareLatest podcast episodes"ባሕል ኢትዮጵያ ውስጥ ለምንኖረው ብቻ ሳይሆን፤ በሔድንበት ሁሉ የምንተገብረው የማንነታችን መገለጫ አንድ መልክ ነው" ደራሲ መላኩ ጌታቸው"በዓሉ የመስቀል በዓል ነው፤ ደመራ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፍለጋ ላይ የነበረውን ሁነት በምሳሌነት የሚያስታውሰን ነው" ዲ/ን መላኩ ጌታቸውአውስትራሊያ ውስጥ ልጆችዎ 18 ዓመት ሲሞላቸው ምን ይገጥማቸዋል?የአውስትራሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቻይና በታይዋን ዙሪያ ያለውን ውጥረት እንድታረግብ ዳግም ጥሪ አቀረቡ