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"መስቀል ነፃነት ነው፤ ሁላችንንም እንኳን ለበዓለ መስቀሉ አደረሰን" ብፁዕ አቡነ ሙሴ

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Abune Mussie. Credit: A.Mussie

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Published 26 September 2022 at 6:17pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ብፁዕ አቡነ ሙሴ - በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የምዕራብ አውስትራሊያ ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ የበዓለ መስቀል መልካም ምኞታቸውን ይገልጣሉ።

Published 26 September 2022 at 6:17pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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  • የመስቀል ፍለጋና ግኝት
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