“ ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ስራ ያከናወነበት ሲሆን ፤ ትንሳኤ የክርስቲያኖችን ዘለአለማዊ ህይወት የተረጋገጠበት ነው ።” ብጹእ አቡነ ሙሴ

“ ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ስራ ያከናወነበት ሲሆን ፤ ትንሳኤ የክርስቲያኖችን ዘለአለማዊ ህይወት የተረጋገጠበት ነው ።” ብጹእ አቡነ ሙሴPlay15:05Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.27MB) ብፁዕ አቡነ ሙሴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ አውስትራሊያ ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ የፋሲካን በአል አስመልክተው መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።ShareLatest podcast episodes“የትንሳኤ በአል የሰው ልጆች ከሞት ወደ ዘላለም ህይወት የተሸጋገሩበት ታላቅ የምስራች በአል ነው። " ፓስተር ናትናኤል ገመዳ"ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋግመን የምናነሳው ትልቅ ነገር ኃላፊነትን አለመውሰድና ሰብዓዊ መብቶችን የሚጥሱ ሰዎች ተጠያቂ አለመሆንን ነው"ዶ/ር ሚዛኔ አባተ"ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ግዝፈትና የሕዝብ ብዛት አንፃር ኢሰመኮ ከሚጠበቅበት አኳያ የሚሠራው ኢምንት ነው ማለት ይቻላል"ዶ/ር ሚዛኔ አባተበፋሲካና የረመዳን ፆም መፍቻ ዋዜማ የገበያ ዋጋ አለቅጥ አሻቅቧል