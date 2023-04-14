“ ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻውን ስራ ያከናወነበት ሲሆን ፤ ትንሳኤ የክርስቲያኖችን ዘለአለማዊ ህይወት የተረጋገጠበት ነው ።” ብጹእ አቡነ ሙሴ

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ብፁዕ አቡነ ሙሴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ አውስትራሊያ ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፤ የፋሲካን በአል አስመልክተው መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።

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Pastor Dr Natnael Gemeda

“የትንሳኤ በአል የሰው ልጆች ከሞት ወደ ዘላለም ህይወት የተሸጋገሩበት ታላቅ የምስራች በአል ነው። " ፓስተር ናትናኤል ገመዳ

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"ኢትዮጵያ ውስጥ ደጋግመን የምናነሳው ትልቅ ነገር ኃላፊነትን አለመውሰድና ሰብዓዊ መብቶችን የሚጥሱ ሰዎች ተጠያቂ አለመሆንን ነው"ዶ/ር ሚዛኔ አባተ

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"ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የሰብዓዊ መብቶች ጉዳይ ግዝፈትና የሕዝብ ብዛት አንፃር ኢሰመኮ ከሚጠበቅበት አኳያ የሚሠራው ኢምንት ነው ማለት ይቻላል"ዶ/ር ሚዛኔ አባተ

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በፋሲካና የረመዳን ፆም መፍቻ ዋዜማ የገበያ ዋጋ አለቅጥ አሻቅቧል