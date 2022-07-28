ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የተግባረ አልህቆት ስልጠና ሰዎች ከክሽፈታቸውና ስኬቶቻቸው ሌሎችን እንዲያስተምሩ ማስቻል ነው" አዲስ ዓለም ፀጋዬ

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Addis Alem Tsegaye (L), and Temesgen Negash (R). Source: T.Negash and AA.T

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Published 28 July 2022 at 12:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ አዲስ ዓለም ፀጋዬና አቶ ተመስገን ነጋሽ - አውስትራሊያ አቀፍ የተግባረ አልህቆት (mentorship) ስልጠና አስተባባሪዎች፤ ከኦገስት 12 - 27 / ነሐሴ 6 - 21 ለማካሔድ ስላሰቡት ወንዶች ተኮር የተግባረ አልህቆት ስልጠና አካሔድና ፋይዳዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 28 July 2022 at 12:33pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • የተግባረ አልህቆት ስልጠና ሂደት
  • የማኅበረሰብ ባለሙያዎችን ለተግባረ አልህቆት መጠቀም
  • ስልጠናና ግብር
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