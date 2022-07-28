"የተግባረ አልህቆት ስልጠና ሰዎች ከክሽፈታቸውና ስኬቶቻቸው ሌሎችን እንዲያስተምሩ ማስቻል ነው" አዲስ ዓለም ፀጋዬ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የተግባረ አልህቆት ስልጠና ሰዎች ከክሽፈታቸውና ስኬቶቻቸው ሌሎችን እንዲያስተምሩ ማስቻል ነው" አዲስ ዓለም ፀጋዬPlay21:02ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Addis Alem Tsegaye (L), and Temesgen Negash (R). Source: T.Negash and AA.TGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.92MB)Published 28 July 2022 at 12:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ አዲስ ዓለም ፀጋዬና አቶ ተመስገን ነጋሽ - አውስትራሊያ አቀፍ የተግባረ አልህቆት (mentorship) ስልጠና አስተባባሪዎች፤ ከኦገስት 12 - 27 / ነሐሴ 6 - 21 ለማካሔድ ስላሰቡት ወንዶች ተኮር የተግባረ አልህቆት ስልጠና አካሔድና ፋይዳዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 28 July 2022 at 12:33pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየተግባረ አልህቆት ስልጠና ሂደትየማኅበረሰብ ባለሙያዎችን ለተግባረ አልህቆት መጠቀምስልጠናና ግብርShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ