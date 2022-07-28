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"የተግባረ አልህቆት ስልጠና ሰውን በሰውነቱ ለመርዳት ላሰቡ ሁሉ የተዘጋጀ ነው" አቶ ተመስገን ነጋሽ

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Temesgen Negash (L), and Addisalem Tsegaye (R). Source: T.Negash and AA.T

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Published 28 July 2022 at 10:33am
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ወ/ሮ አዲስ ዓለም ፀጋዬና አቶ ተመስገን ነጋሽ - አውስትራሊያ አቀፍ የተግባረ አልህቆት (mentorship) ስልጠና አስተባባሪዎች፤ ከኦገስት 12 - 27 / ነሐሴ 6 - 21 ለማካሔድ ስላሰቡት ወንዶች ተኮር የተግባረ አልህቆት ስልጠና አካሔድና ፋይዳዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 28 July 2022 at 10:33am
By Kassahun Seboqa Negewo
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  • የተግባረ አልህቆት ምንነትና የስልጠና ተሳታፊዎች
  • ተግባረ አልህቆትና ፆታ ተኮር ፋይዳዎች
  • ማኅበራዊ ተረዳጂነት
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