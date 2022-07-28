"የተግባረ አልህቆት ስልጠና ሰውን በሰውነቱ ለመርዳት ላሰቡ ሁሉ የተዘጋጀ ነው" አቶ ተመስገን ነጋሽ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "የተግባረ አልህቆት ስልጠና ሰውን በሰውነቱ ለመርዳት ላሰቡ ሁሉ የተዘጋጀ ነው" አቶ ተመስገን ነጋሽPlay12:57ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Temesgen Negash (L), and Addisalem Tsegaye (R). Source: T.Negash and AA.TGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.3MB)Published 28 July 2022 at 10:33amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ወ/ሮ አዲስ ዓለም ፀጋዬና አቶ ተመስገን ነጋሽ - አውስትራሊያ አቀፍ የተግባረ አልህቆት (mentorship) ስልጠና አስተባባሪዎች፤ ከኦገስት 12 - 27 / ነሐሴ 6 - 21 ለማካሔድ ስላሰቡት ወንዶች ተኮር የተግባረ አልህቆት ስልጠና አካሔድና ፋይዳዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።Published 28 July 2022 at 10:33amBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementየተግባረ አልህቆት ምንነትና የስልጠና ተሳታፊዎችተግባረ አልህቆትና ፆታ ተኮር ፋይዳዎችማኅበራዊ ተረዳጂነትShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ