"ሽልማቱን ያበረከትነው ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በፅናት በመቆማቸው ነው" አቶ አፈወርቅ ተፈራ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ሽልማቱን ያበረከትነው ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በፅናት በመቆማቸው ነው" አቶ አፈወርቅ ተፈራPlay08:26ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Afewerk Tefera (R). Credit: A.TeferaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.9MB)Published 20 November 2022 at 4:28pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS "በተናጠል ከምንሰባበር፤ በአንድነት እንተባበር" በሚል ፅንሰ ሃሳብ የተመሠረተው በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና ትብብር መድረክ ሰብሳቢ አቶ አፈወርቅ ተፈራ፤ በቅርቡ ድርጅታቸው ነዋሪነታቸው በአገረ ጀርመን ለሆነ አራት ኢትዮጵያውያን ስላበረከተው ሽልማት ፋይዳና የተሸላሚዎችን አስተዋፅዖዎች አስመልክተው ይናገራሉ።Published 20 November 2022 at 4:28pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮችየመድረክ ምስረታና አስፈላጊነትየተሸላሚዎች አስተዋፅዖዎችና ምዘናአንድነትና ትብብርShareLatest podcast episodes"የኢትዮጵያ ባሕላዊ ምግቦች በውጭ አገር ሰዎች ዘንድ እየተለመዱና ተወዳጅ እየሆኑ ነው" ብሩክታዊት መስፍን"ለእኔ ምስጋና፣ የቤተክርስቲያን አገልግሎትና ዝማሬ ማለት ሕይወት ነው" ቀሲስ ምንዳዬ ብርሃኑየኳታር ዓለም ዋንጫና የ"ደጋፊዎች ፌስቲቫል" ምልከታሰዓሊ ተሰማ ተምትሜ፤ የኳታር ዓለም ዋንጫ በጎ ፈቃደኛ አምባሳደር