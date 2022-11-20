ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ሽልማቱን ያበረከትነው ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በፅናት በመቆማቸው ነው" አቶ አፈወርቅ ተፈራ

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Afewerk Tefera (R). Credit: A.Tefera

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Published 20 November 2022 at 4:28pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

"በተናጠል ከምንሰባበር፤ በአንድነት እንተባበር" በሚል ፅንሰ ሃሳብ የተመሠረተው በጀርመን የኢትዮጵያውያን የውይይትና ትብብር መድረክ ሰብሳቢ አቶ አፈወርቅ ተፈራ፤ በቅርቡ ድርጅታቸው ነዋሪነታቸው በአገረ ጀርመን ለሆነ አራት ኢትዮጵያውያን ስላበረከተው ሽልማት ፋይዳና የተሸላሚዎችን አስተዋፅዖዎች አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 20 November 2022 at 4:28pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  • የተሸላሚዎች አስተዋፅዖዎችና ምዘና
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