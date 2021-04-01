ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“በሕይወት እስካለሁ ከሙያ ሥራዎቼ ፍጹም አልርቅም” - ዓለም ፀሐይ ወዳጆ

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Alemtsehay Wodajo

Artist's impression of Taytu Cultural and Educational Center (L) and Alemtsehay Wodajo (R) Source: AT. Wodajo

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Published 2 April 2021 at 10:43am
By Martha Tsegaw
Source: SBS

የጣይቱ የኪነ ጥበብና ባሕል መሥራችና መሪ አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ - በዩናይትድ ስቴትስ ስለተመሠረተውና ኢትዮጵያ ውስጥ ለአዲስ ግንባታ ስለተወጠነው ማዕከል እንቅስቃሴ ትናገራለች።

Published 2 April 2021 at 10:43am
By Martha Tsegaw
Source: SBS
አንኳሮች

 

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