“በሕይወት እስካለሁ ከሙያ ሥራዎቼ ፍጹም አልርቅም” - ዓለም ፀሐይ ወዳጆ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “በሕይወት እስካለሁ ከሙያ ሥራዎቼ ፍጹም አልርቅም” - ዓለም ፀሐይ ወዳጆPlay21:24ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Artist's impression of Taytu Cultural and Educational Center (L) and Alemtsehay Wodajo (R) Source: AT. WodajoGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (25.54MB)Published 2 April 2021 at 10:43amBy Martha TsegawSource: SBS የጣይቱ የኪነ ጥበብና ባሕል መሥራችና መሪ አርቲስት ዓለም ፀሐይ ወዳጆ - በዩናይትድ ስቴትስ ስለተመሠረተውና ኢትዮጵያ ውስጥ ለአዲስ ግንባታ ስለተወጠነው ማዕከል እንቅስቃሴ ትናገራለች።Published 2 April 2021 at 10:43amBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች Advertisementየጥበብ ማዕከል ግንባታና ገቢ ስብስብ ዕቅዶችየኪነ ጥበብ ሙያ በኢትዮጵያአሜሪካና ኢትዮጵያShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ