ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 12 ሺህ ዜጎቻቸውና ከ300 በላይ ኩባንያዎቻቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚቆዩና ጠንክረው እንደሚቀጥሉ ነግረውናል" ዲና ሙፍቲ

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Ambassador Dina Mufti, Ethiopian Foreign Ministry spokesperson.

Ambassador Dina Mufti, Ethiopian Foreign Ministry spokesperson. Source: Getty

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Published 3 December 2021 at 1:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አምባሳደር ዲና ሙፍቲ - የኢፌዴሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ፤ የሰሞኑን የቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጉብኝት ዓላማና የኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ ግንኙነት ደረጃን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 3 December 2021 at 1:49pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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አንኳሮች

 

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  • የቻይና ውጭ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዞ ተልዕኮ
  • የቻይናና የኢትዮጵያ ግንኙነት ደረጃ
  • የኢትዮጵያና ዩናይትድ ስቴትስ የወቅቱ ግንኙነት ሂደት
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