ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የሶማሊያ መንግሥት ከወደቀ የስደተኞችና ሽብርተኞች ወደ ኢትዮጵያ የመግባት፣የንግድ ግንኙነት መበላሸትና የኮትሮባንድ እንቅስቃሴዎች መስፋፋትን ሊፈጠር ይችላል” አምባሳደር ዶ/ር አስማማው ቀለሙ

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Politics

Ambassador Dr Asmamaw Kelemu. Source: A.Kelemu

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Published 20 February 2022 at 6:28pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የቀድሞው በሶማሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶ/ር አስማማው ቀለሙ - በሶማሊያ የፕሬዚዳንታዊ የሥራ ዘመን በሁለት ዓመታት መራዘም ሳቢያ በፕሬዚደንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል የተፈጠረው ፖለቲካዊ ሽኩቻ ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ሊያስከትላቸው የሚችሉ መዘዞችን ነቅሰው ያመላክታሉ።

Published 20 February 2022 at 6:28pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  • ፖለቲካዊ የስልጣን ሽኩቻና የጎሣ ፖለቲካ
  • ቀውስና የአልሽባብ አስጊ እንቅስቃሴዎች
  • የኢትዮጵያ ሚና
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