ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የሕዝቡን ሰላምና የኢትዮጵያን አንድነት ለአደጋ የሚያጋልጥ ችግር ሲኖር መንግሥት አስተማማኝና ብቃት ያለው እርምጃ ለመውሰድ የሚችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው” አምባሳደር ሙክታር ከድር

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Dr Muktar Kedir, Ethiopian Ambassador to Australia.

Dr Muktar Kedir, Ethiopian Ambassador to Australia. Source: SBS

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Published 15 July 2021 at 12:07pm, updated 15 July 2021 at 12:15pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሙክታር ከድር በአውስትራሊያና ኒውዚላንድ የኢፌዴሪ ልዩ ልዑክና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፤ በአገራዊ ምርጫ 2013 እና የኢትዮጵያ መንግሥትን የተናጠል ተኩስ ማቆም ዕወጃ ፋይዳዎችን አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 15 July 2021 at 12:07pm, updated 15 July 2021 at 12:15pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
አንኳሮች

 

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  •  የምርጫ 2013 ውጤት
  • የአዲሱ መንግሥት ዋነኛ አገራዊ አጀንዳዎች
  • የተናጠል ተኩስ ማቆምና መቀሌን ለቅቆ የመውጣት እርምጃ 
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የሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድር

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በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ

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"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ

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"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ