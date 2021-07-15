“የዓለም አቀፍ ማኅበረሰቡ ከሰብዓዊነት አኳያ የሚፈተንበት ጊዜ ላይ ደርሷል” አምባሳደር ሙክታር ከድር

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የዓለም አቀፍ ማኅበረሰቡ ከሰብዓዊነት አኳያ የሚፈተንበት ጊዜ ላይ ደርሷል” አምባሳደር ሙክታር ከድርPlay17:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Muktar Kedir, Ethiopian Ambassador to Australia. Source: M.KedirGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.96MB)Published 15 July 2021 at 2:32pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር ሙክታር ከድር በአውስትራሊያና ኒውዚላንድ የኢፌዴሪ ልዩ ልዑክና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፤ በፖለቲካዊ መፍትሔ ፍለጋ፣ የዓለም አቀፉን ማኅበረሰብና የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽሕፈት ቤቶችን መቀነስ ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 15 July 2021 at 2:32pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement ለትግራይ ቀውስ ፖለቲካዊ መፍትሔዓለም አቀፍ የሎቢና ሕዝብ ግንኙነት ሥራዎችየኢትዮጵያ መንግሥት ገፅታ በዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ዓይኖችየኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽሕፈት ቤቶች ShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ