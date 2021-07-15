ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

“የዓለም አቀፍ ማኅበረሰቡ ከሰብዓዊነት አኳያ የሚፈተንበት ጊዜ ላይ ደርሷል” አምባሳደር ሙክታር ከድር

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Dr Muktar Kedir, Ethiopian Ambassador to Australia.

Dr Muktar Kedir, Ethiopian Ambassador to Australia. Source: M.Kedir

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Published 15 July 2021 at 2:32pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ዶ/ር ሙክታር ከድር በአውስትራሊያና ኒውዚላንድ የኢፌዴሪ ልዩ ልዑክና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር፤ በፖለቲካዊ መፍትሔ ፍለጋ፣ የዓለም አቀፉን ማኅበረሰብና የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽሕፈት ቤቶችን መቀነስ ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 15 July 2021 at 2:32pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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  •  ለትግራይ ቀውስ ፖለቲካዊ መፍትሔ
  • ዓለም አቀፍ የሎቢና ሕዝብ ግንኙነት ሥራዎች
  • የኢትዮጵያ መንግሥት ገፅታ በዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ዓይኖች
  • የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽሕፈት ቤቶች
     
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