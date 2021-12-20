“ኢትዮጵያ ከአንድ አገር ጋር ብቻ የተጣበቀ ግንኙነት አትፈልግም፤ ለብሔራዊ ጥቅማችን ከአሜሪካም ከቻይናም ጋር እየሠራን ነው” አምባሳደር ተሾመ ቶጋ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “ኢትዮጵያ ከአንድ አገር ጋር ብቻ የተጣበቀ ግንኙነት አትፈልግም፤ ለብሔራዊ ጥቅማችን ከአሜሪካም ከቻይናም ጋር እየሠራን ነው” አምባሳደር ተሾመ ቶጋPlay16:53ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Teshome Toga, Ethiopian Ambassador to China. Source: T.TogaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (30.92MB)Published 20 December 2021 at 6:47pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ተሾመ ቶጋ - በቻይና የኢትዮጵያ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር፤ የኢትዮጵያ መንግሥት ስለሚያራምደው የዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ መርህና በዳካር-ሴኔጋል ስለተካሔደው የቻይና-አፍሪካ የሚኒስትሮች ትብብር መድረክ ፋይዳን አንስተው ይናገራሉ።Published 20 December 2021 at 6:47pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisementዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ - ኢትዮጵያ፣ ዩናይትድ ስቴትስና ቻይናየቻይና-አፍሪካ ምጣኔ ሃብታዊ ትብብርየውጭ ፖሊሲShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ