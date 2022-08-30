ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

በአውስትራሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፀጋአብ ክበበው ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ሕወሓት ወደ ሰላም ንግግር እንዲመለስ ጥሪ እንዲያቀርብ አሳሰቡ

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Tsegab Kebebew Daka, Ethiopian Ambassador to Australia. Credit: SBS World News

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Published 30 August 2022 at 9:59pm, updated 2 September 2022 at 11:37am
By Kassahun Seboqa Negewo, SBS World News
Source: SBS

ፀጋአብ ክበበው ዳቃ፤ በአውስትራሊያ የኢፌዴሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ናቸው። ወደ አውስትራሊያ ከዘለቁ የአንድ ወር ዕድሜ እንኳ አላስቆጠሩም። አዲስ አበባን ለቅቀው ወደ አውስትራሊያ መዲና ካንብራ እንደገቡ የተከተላቸው በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል ግጭት የመቀስቀሱ የአገር ቤት ዜና ነው። ይህንኑ አስመልክቶ SBS World News አነጋግሯቸዋል።

Published 30 August 2022 at 9:59pm, updated 2 September 2022 at 11:37am
By Kassahun Seboqa Negewo, SBS World News
Source: SBS
አንኳሮች
  • ግጭት በሰሜን ኢትዮጵያ
  • የዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ ሚና
  • የሰላም ድርድር
የአምባሳደር ፀጋአብ ክበበው ሙሉ የእንግሊዝኛ ቃለ ምልልስ ከ SBS World News ጋር

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