"ሕዝቤና አገሬ በነፃ እንዳስተማሩኝ ሁሉ፤ እኔም አንድ የሥነ ስዕል ማዕከል ከፍቼ ወገኖቼን በነፃ ለማስተማር ውጥን አለኝ" አርቲስት ወርቅነህ በዙ

ስኬት
ሰዓሊ ወርቅነህ በዙ፤ በሥነ ጥበቡ ሕይወት ስኬታማ መሆኑን ይገልጣል።
ያም ሊሆን የቻለው "በትክክል የሚያስተምሩ መምህራኖችን ማግኘቴና በትክክል ጥበበን መግለፅ መቻሌ የመጀመሪያው ሲሆን፤ ሁለተኛው ላለፉት 20 ዓመታት የሙሉ ጊዜ አርቲስት ሆኔ መሥራት መቻሌ ነው" ሲል ያስረዳል።
ይህም "ጥበቡን አንድ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ አድርሽያለሁ ማለት ነው" ሲልም የጥበብ በረከት አስተዋፅዖ እሳቤውን አመላክቷል።
ወርቅነህ ብዙዎቹ በአገር ውስጥና በባሕር ማዶ የተወደዱለት ሥራዎቹ ከአማልክት ጋር የተያያዙ ናቸው።
'Dream of Saints' by Artist Workneh Bezu. Credit: Workneh Bezu
ሰዓሊ ወርቅነህ የሥነ ስዕል ሥራዎቹን በማሊ፣ ግብፅ፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ስዊትዘርላንድና ፊንላንድ አቅርቧል።
Credit: Workbeh Bezu
ሰሞኑንም በኒው ዮርክ በተዘጋጀ ሲምፖዚየም የጥበብ ሥራዎችን አቅርቧል።
ሽልማትም አግኝቶበታል።
ውጥኖች
Credit: W.Bezu
ከቅርብ ጊዜ የወርቅነህ ውጥኖች አንዱ የስዕል ሥራዎቹን ፖርቱጋል ውስጥ ላለ አንድ ስቱዲዮ ለማቅረብ ስምምነት ላይ መድረሱ ነው።
የረጅም ጊዜ ትልሞቹ አንድ የግል ጋለሪ ማቋቋምና ታዳጊ የጥበብ ሰዎች ሕዝብና አገር ከቸሩት ትሩፋት ማጋራት ነው።
Credit: Workneh Bezu