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“ሃጫሉ የተወልን የአሻራ ዘር ከውስጣችን የማይፋቅ ነው” – ድምፃዊ ያደሳ ቦጂያ

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Yadessa Bojia

Source: Y.Bojia

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Published 13 June 2021 at 2:06pm, updated 13 June 2021 at 3:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

ያደሳ ቦጂያ - ግራፊክ ዲዛይነር፣ ድምፃዊ፣ የግጥምና ዜማ ደራሲና የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋችና በመላው አፍሪካ በክብር የሚውለበለበው የአፍሪካ ኅብረት አርማ ዲዛይነር ነው። ሕይወቱ በሰው እጅ ለጠፋችው ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስላዘጋጀውና ጁን 20 ለሕዝብ ስለሚቀርበው የሙት ዓመት ዝክረ መታሰቢያ “ሃጫሉ” የሙዚቃ ሥራው ይናገራል።

Published 13 June 2021 at 2:06pm, updated 13 June 2021 at 3:48pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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