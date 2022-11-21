"ኢትዮጵያ ውስጥ በእግር ኳስ ለውጥ ለማምጣት ችግሮቻችንን ለይቶ ማውቅ፣ ብዙ አሰልጣኞችን፣ ተጫዋቾችንና የስፖርት ጋዜጠኞችን ማፍራት አለብን" አስፋው ሳህሉ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen "ኢትዮጵያ ውስጥ በእግር ኳስ ለውጥ ለማምጣት ችግሮቻችንን ለይቶ ማውቅ፣ ብዙ አሰልጣኞችን፣ ተጫዋቾችንና የስፖርት ጋዜጠኞችን ማፍራት አለብን" አስፋው ሳህሉPlay18:12ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Asfaw Sahlu. Credit: A.SahluGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.7MB)Published 21 November 2022 at 9:39pmBy Martha TsegawSource: SBS አቶ አስፋው ሳህሉ፤ የ Future Soccer Development Academy መሥራችና ፕሬዚደንት፤ ስለ 2022 የዓለም ዋንጫና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ዕድገት ደረጃን አያይዘው ይናገራሉ።Published 21 November 2022 at 9:39pmBy Martha TsegawSource: SBSአንኳሮች2022 የፊፋ ዓለም ዋንጫየዓለም ዋንጫ ሂደትኢትዮጵያና የዓለም ዋንጫShareLatest podcast episodes"የአገሮቻችንን ባሕላዊ ዕሴቶች ማስተዋወቅ በመቻላችን ደስተኞች ነን" አፍሪካውያን አውስትራሊያውያን"ሽልማቱን ያበረከትነው ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በፅናት በመቆማቸው ነው" አቶ አፈወርቅ ተፈራ"የኢትዮጵያ ባሕላዊ ምግቦች በውጭ አገር ሰዎች ዘንድ እየተለመዱና ተወዳጅ እየሆኑ ነው" ብሩክታዊት መስፍን"ለእኔ ምስጋና፣ የቤተክርስቲያን አገልግሎትና ዝማሬ ማለት ሕይወት ነው" ቀሲስ ምንዳዬ ብርሃኑ