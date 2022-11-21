ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛ

"ኢትዮጵያ ውስጥ በእግር ኳስ ለውጥ ለማምጣት ችግሮቻችንን ለይቶ ማውቅ፣ ብዙ አሰልጣኞችን፣ ተጫዋቾችንና የስፖርት ጋዜጠኞችን ማፍራት አለብን" አስፋው ሳህሉ

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Asfaw Sahlu. Credit: A.Sahlu

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Published 21 November 2022 at 9:39pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

አቶ አስፋው ሳህሉ፤ የ Future Soccer Development Academy መሥራችና ፕሬዚደንት፤ ስለ 2022 የዓለም ዋንጫና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ዕድገት ደረጃን አያይዘው ይናገራሉ።

Published 21 November 2022 at 9:39pm
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Source: SBS
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