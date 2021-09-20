“የኢትዮጵያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የትምህርት ጥራት ደረጃ ዝቅ ያለ ነው፤ አማርኛም እንግሊዝኛም የማይሰሙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ገጥመውኛል” ዶ/ር አሰፋ ባልቻ

ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen “የኢትዮጵያ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የትምህርት ጥራት ደረጃ ዝቅ ያለ ነው፤ አማርኛም እንግሊዝኛም የማይሰሙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ገጥመውኛል” ዶ/ር አሰፋ ባልቻPlay15:25ኤስ.ቢ.ኤስ አማርኛOther ways to listen Dr Assefa Balcha. Source: A.BalchaGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (28.25MB)Published 20 September 2021 at 7:35pm, updated 20 September 2021 at 7:40pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBS ዶ/ር አሰፋ ባልቻ - የቀድሞው የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የትምህርት ጥራት ጉዳይ አስመልክተው ይናገራሉ።Published 20 September 2021 at 7:35pm, updated 20 September 2021 at 7:40pmBy Kassahun Seboqa NegewoSource: SBSአንኳሮች Advertisement የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ግንባታየዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና ምደባየተማሪዎችና አስተማሪዎች ጥራት ደረጃዎችShareLatest podcast episodesየሜልበርን ዋንጫ፤ አውስትራሊያን ሰቅዞና አለያይቶ የሚይዘው የፈረስ ውድድርበአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ፕሪቶሪያ - ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሕወሓት መካከል የሰላምና ንግግር መካሔድ ጀመረ"የጎርፍ አደጋ የደረሰበትን የሜልበርን ደብረ ሰላም መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በፀሎት እናስባለን" ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ"ከጥፋት የሚያሻግረን ይቅርታ ነው፤ መፍትሔ የሚሰጠን ወደ አንድነት መሰብሰብ ብቻ ነው" ዳይሬክተር ሕልዳና በላይ